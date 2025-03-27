Jan Vertonghen emeklilik kararı aldı!

Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen stoper Jan Vertonghen kariyeri için önemli bir karar aldı. 37 yaşındaki milli savunmacı, ayak bilekleri ve aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle emekliliğini açıkladı.

İşte Vertonghen'in açıklamalarından satırbaşları:

"AĞRI KESİCİLERE BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Kenarda geçirdiğim tüm bu aylar boyunca düşünmek için zamanım oldu. Kısa sürede, istediğim seviyede bir yıl daha oynayamayacağım sonucuna vardım. Sürekli ayak bileği ağrısı çekiyorum, bu yüzden karar vermek benim için oldukça kolaydı.

Bu yıl ağrının geçeceğine dair bana güvence veren yaklaşık on uzmana gittim. Ancak ağrım günlük hale geldi ve sadece stadyum merdivenlerini çıkmak bile acı veriyor. Oynayabilmem için çok uzun süre ısınmam gerekiyor. Ağrı kesici alıyorum ve birkaç enjeksiyon yaptırdım, ancak bu tür şok tedavilerin hayranı değilim. Ağrı kesicilere bağımlı olmak istemiyorum.

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Bu karar bugün alınmadı. Çok zor zamanlar geçirdim ve hatta sezonun ortasında futbolu bırakmayı bile düşündüm. Ancak kendime ulaşılabilir ara hedefler koymayı başardım: Noel dönemi, play-off'lar... Hala iyi bir seviyede performans gösterebileceğimi hissediyorum ama her üç günde bir gösteremem.

Lisansımı aldım ama bu bana göre bir şey değil. Aile hayatı ile tam zamanlı bir antrenörlük arasında bir denge kurmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.