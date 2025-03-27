Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Jan Vertonghen emeklilik kararı aldı!

37 yaşındaki Belçika milli stoperi Jan Vertonghen, ayak bilekleri ve aşil tendonunda yaşadığı ağrıları nedeniyle emekliliğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jan Vertonghen emeklilik kararı aldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 00:38

Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen stoper Jan Vertonghen kariyeri için önemli bir karar aldı. 37 yaşındaki milli savunmacı, ayak bilekleri ve aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle emekliliğini açıkladı.

İşte Vertonghen'in açıklamalarından satırbaşları:

"AĞRI KESİCİLERE BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Kenarda geçirdiğim tüm bu aylar boyunca düşünmek için zamanım oldu. Kısa sürede, istediğim seviyede bir yıl daha oynayamayacağım sonucuna vardım. Sürekli ayak bileği ağrısı çekiyorum, bu yüzden karar vermek benim için oldukça kolaydı.

Bu yıl ağrının geçeceğine dair bana güvence veren yaklaşık on uzmana gittim. Ancak ağrım günlük hale geldi ve sadece stadyum merdivenlerini çıkmak bile acı veriyor. Oynayabilmem için çok uzun süre ısınmam gerekiyor. Ağrı kesici alıyorum ve birkaç enjeksiyon yaptırdım, ancak bu tür şok tedavilerin hayranı değilim. Ağrı kesicilere bağımlı olmak istemiyorum.

Jan Vertonghen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Bu karar bugün alınmadı. Çok zor zamanlar geçirdim ve hatta sezonun ortasında futbolu bırakmayı bile düşündüm. Ancak kendime ulaşılabilir ara hedefler koymayı başardım: Noel dönemi, play-off'lar... Hala iyi bir seviyede performans gösterebileceğimi hissediyorum ama her üç günde bir gösteremem.

Lisansımı aldım ama bu bana göre bir şey değil. Aile hayatı ile tam zamanlı bir antrenörlük arasında bir denge kurmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.

Jan Vertonghen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cenk Tosun Japonya transferi suya düştü! Jose Mourinho anlaşmayı veto etti
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.