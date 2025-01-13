Javier Mascherano Neymar hakkında konuştu! 'Harika bir oyuncu ama ilgilenmiyoruz'

13 Ocak 2025 20:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:35

MLS ekibi Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Neymar transferi hakkında çıkan haberler hakkında konuştu.

MLS​ takımlarından Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Neymar​ hakkında açıklamalar yaptı.

Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada, Brezilyalı forvet Neymar'ın maaşı yükünden dolayı transferinin imkansız olduğunu belirtti.

"O HARİKA BİR OYUNCU AMA İLGİLENMİYORUZ"

Mascherano, "Neymar'la ilgilenmiyoruz. Bu elimizde olan bir şey değil. O harika bir oyuncu. Dünyadaki her teknik adam onu ister ama şu anda bizim için çok zor bir ihtimal." dedi.

MLS'in maaş sınırlarının olduğunu belirten Mascherano, "MLS'in maaş sınırlarıyla ilgili kuralları ortada. Dolayısıyla bizim için onu düşünmek bile imkansız." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Al Hilal forması giyen 32 yaşındaki Neymar, uzun süren sakatlığının ardından tekrar sahalara döndü. Bu sezon 2 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, gol veya asist katkısı yapamadı.