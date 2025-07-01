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 | Onur Kaya

Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Jhon Duran ile yaptı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız golcü için anlaşma sağladı. Kolombiyalı oyuncu, gece saatlerinde özel uçağa binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Duran'ın geliş saati ve alacağı maaş belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...

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Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 04:16
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 04:32

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Sarı lacivertli ekip, Al-Nassr'da top koşturan Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.

JHON DURAN FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı yeni transferi Jhon Duran, ülkesi Kolombiya'dan özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

21 yaşındaki yıldız oyununun salı günü saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. Kolombiyalı golcünün bugün yapılacak forma tanıtım etkinliğine katılacağı öğrenildi.

Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da tüm taraflar arasında anlaşma sağlandığını, Fenerbahçe'nin, Duran'ın Al-Nassr'dan kazandığı 1 yıllık ücretin tamamını karşılayacağı belirtildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

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#al nassr
#Jhon Duran
#Spor
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