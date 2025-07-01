Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Jhon Duran ile yaptı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız golcü için anlaşma sağladı. Kolombiyalı oyuncu, gece saatlerinde özel uçağa binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Duran'ın geliş saati ve alacağı maaş belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...