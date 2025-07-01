Jhon Duran Fenerbahçe'de! İmza için yola çıktı: İşte alacağı maaş

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Jhon Duran ile yaptı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız golcü için anlaşma sağladı. Kolombiyalı oyuncu, gece saatlerinde özel uçağa binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Duran'ın geliş saati ve alacağı maaş belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Sarı lacivertli ekip, Al-Nassr'da top koşturan Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı yeni transferi Jhon Duran, ülkesi Kolombiya'dan özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.
21 yaşındaki yıldız oyununun salı günü saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. Kolombiyalı golcünün bugün yapılacak forma tanıtım etkinliğine katılacağı öğrenildi.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da tüm taraflar arasında anlaşma sağlandığını, Fenerbahçe'nin, Duran'ın Al-Nassr'dan kazandığı 1 yıllık ücretin tamamını karşılayacağı belirtildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.