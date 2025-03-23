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Editor
 | Burak Ayaydın

Joao Felix Süper Lig yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi

Fenerbahçe ve Galatasaray için Joao Felix iddiası gündeme geldi. Kariyerinin son döneminde inişli çıkışlı zamanlar yaşayan Joao Felix; an itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girmiş durumda, işte sürpriz sürecin tüm ayrıntıları.

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Joao Felix Süper Lig yolunda! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer hamlesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 18:43

Joao Felix için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti başladı. İngiliz basınının duyurduğu habere göre Joao Felix için yeni rota Türkiye olacak ve Fenerbahçe ile Galatasaray dev transfer için karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho faktörüne de dikkat çekilen haberde, Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu vurgulandı.

JOAO FELIX FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK

Halihazırda Milan'da kiralık olarak oynayan ve performansı ile soru işaretlerine sebep olan Joao Felix, an itibarıyla Türkiye yolunda! Chelsea'nin uzun vadede takımda yer vermekten vazgeçtiği Joao Felix, kariyerinde pek çok kulüpte forma giymiş ama bir türlü istikrar sağlayamamıştı. Süreçten hareketle gelinen kritik noktada Avrupa devlerindeki kredisini tüketen Portekizli için İngiliz basını yeni rotanın İstanbul olacağını ve yetenekli futbolcunun menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a önerildiğini duyurdu. Halihazırda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan 25 yaşındaki hücumcu, Jose Mourinho'nun da etkisiyle Fenerbahçe'ye daha yakın görülüyor.

90PLUS | Joao Felix: Die Karriere eines potenziellen Superstars am Scheideweg

JOAO FELIX DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası'na gitmek için düzenli forma giymek isteyen Portekizli yıldız, gelecek yaz Chelsea'den ayrılmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya olumlu yaklaşıyor. Benfica'da yaptığı çıkış sonrasındaki süreci istediği gibi ilerlemeyen Felix, Türkiye ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

JOAO FELIX BU SEZON NELER YAPTI?

Chelsea'den Milan'a kiralık gönderilen Felix, sezon boyunca 30 maça çıktı ve 8 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Joao Felix a Sky Sport: "Speravo di giocare più partite con il Milan in Champions. L'obiettivo è finire tra le prime quattro e prova a vincere la Coppa Italia" - MilanPress

Sıkça Sorulan Sorular

PORTEKİZLİ YILDIZIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Chelsea ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan Felix'in güncel piyasa değeri 30 milyon Eurodur.
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