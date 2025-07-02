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 | Hüseyin Bahcivan

Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!

Chelsea'de forma giyen Portekizli dünyaca ünlü yıldız Joao Felix, İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız, Dolmabahçe'den paylaşım yaptı. Joao Felix'in aracı menajerle görüştüğü ve şartlarını söylediği öğrenildi.

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Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 12:14

Geçtiğimiz sezon devre arasında Chelsea'den Milan'a kiralanan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Joao Felix, İstanbul'a geldi.

Adı Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımın ardından tekrardan Joao Felix'in Süper Lig'e transfer iddiaları gündeme geldi.

Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!

MENAJERİ GALATASARAY'A GELEBİLİR DEMİŞTİ!

Geçtiğimiz nisan ayında Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes, Portekiz basınına verdiği röportajda oyuncunun bir sonraki adresinin Galatasaray olabileceğini belirtmişti.

25 yaşındaki yıldızın İstanbul'da yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!

JOAO FELİX'TEN GALATASARAYLILARI ÜZECEK PAYLAŞIM

Joao Felix sosyal medya hesabından Dolmabahçe paylaşımı yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Joao Felix, kısa bir süre Türkiye'de tatil yaptı.

Ardından aracı menajerle görüşerek, şartlarını söyledi. Daha sonrasında ise İstanbul'dan ayrıldı.

Yıldız futbolcunun kulüp aradığı belirtirken, Süper Lig devlerine transfer olma olasılığı tekrardan gündeme geldi.

Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!

JOAO FELİX İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Joao Felix, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Chelsea forması ile 19 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 948 dakika süre alan Portekizli yıldız, 5'i UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Joao Felix'in Dolmabahçe paylaşımı Galatasaraylıları çılgına çevirdi!

Sezonun ortasında ise Serie A ekiplerinden Milan'a kiralık olarak transfer olan Joao Felix, 21 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1.016 dakika süre alan Joao Felix, 3 gol, 1 asistlik katkı verdi. Sezon sonunda tekrardan Chelsea'ye dönen Joao Felix'in Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#chelsea
#joao felix
#milan
#Spor
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