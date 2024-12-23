Joao Pereira Sporting Lizbon ile yollarını ayırdı!

23 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 20:41

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından Sporting Lizbon'un başına geçmişti. İstediği sonuçları alamayan Pereira takıma veda etti.

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Portekiz ekibi Sporting Lizbon​'da teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United​'a gitmesiyle birlikte eski Trabzonspor​ forması giyen Joao Pereira takımın başına getirilmişti.

Portekiz medyası Record'un yaptığı habere göre; Sporting Lizbon'un Joao Pereira ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

Joao Pereira, Sporting Lizbon'un başında 8 maça çıktı. Portekiz temsilcisi bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.