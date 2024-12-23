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Joao Pereira Sporting Lizbon ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 20:41
Joao Pereira Sporting Lizbon ile yollarını ayırdı!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından Sporting Lizbon'un başına geçmişti. İstediği sonuçları alamayan Pereira takıma veda etti.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon​'da teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United​'a gitmesiyle birlikte eski Trabzonspor​ forması giyen Joao Pereira takımın başına getirilmişti.

Portekiz medyası Record'un yaptığı habere göre; Sporting Lizbon'un Joao Pereira ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

Joao Pereira, Sporting Lizbon'un başında 8 maça çıktı. Portekiz temsilcisi bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sporting Lizbonda Joao Pereira ile yollar ayrıldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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