Jonathan David transferinde çarpıcı gelişme!

İstanbul
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jonathan David, an itibarıyla Barcelona yolunda. Bonservisi elinde olan Jonathan David, İspanyol basınının iddiasına göre Barcelona ile masaya oturdu.
Jonathan David transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Jonathan David, Barcelona ile sözleşme pazarlıklarına başladı.
Robert Lewandowski'nin ayrılığına hazırlanan Barcelona, transfer çalışmalarına hız verdi! Lille'deki özel performanslarının ardından bonservisi elinde olan Jonathan David; Avrupa devlerinin listelerinde yer bulurken, Barcelona ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
2024/25 sezonunda Lille forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.