Jonathan David transferinde çarpıcı gelişme!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jonathan David, an itibarıyla Barcelona yolunda. Bonservisi elinde olan Jonathan David, İspanyol basınının iddiasına göre Barcelona ile masaya oturdu.

Jonathan David transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Jonathan David, Barcelona ile sözleşme pazarlıklarına başladı.

BARCELONA'DAN JONATHAN DAVID TRANSFERİ

Robert Lewandowski'nin ayrılığına hazırlanan Barcelona, transfer çalışmalarına hız verdi! Lille'deki özel performanslarının ardından bonservisi elinde olan Jonathan David; Avrupa devlerinin listelerinde yer bulurken, Barcelona ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

JONATHAN DAVID VE BU SEZONU

2024/25 sezonunda Lille forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.