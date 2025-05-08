Jose Morais: Sivasspor maçı ligde kalma yolunda belirleyici olabilir

Bodrum Stadyumu’nda yapılan antrenmanlarda hem fiziksel hem de taktik çalışmalar ön plandaydı. Yeşil-beyazlı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi ve üst sıralar için iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Morais: “Odak Noktamız Sivasspor Maçı”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, ligde kalma mücadelesi açısından Sivasspor karşılaşmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. “Önümüzde dört maç var ama şu an sadece Sivasspor karşılaşmasına odaklanmış durumdayız,” diyen Morais, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mücadele iki takım için de çok kritik. Ligde kalmak adına önemli bir sınav vereceğiz. Tüm hafta boyunca bu bilinçle çalıştık. Oyuncularımız kaliteli ve bu kalitenin karşılığını sahaya yansıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Buraya geldiğim günden beri, onları her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Futbolda sonuçlar önceden kestirilemez, biz sahada gerekeni yaptıktan sonra sonucu göreceğiz. Sezonun sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak için mücadele edeceğiz.”