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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho Avrupa'yı salladı: Fenerbahçe ilk 10'a girdi!

Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı Avrupa'da ilk 10'a girdi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, üretken oyunuyla üst sıralarda yer aldı.

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Jose Mourinho Avrupa'yı salladı: Fenerbahçe ilk 10'a girdi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 17:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını skorer hale getirmek için uğraştı ve başarılı bir sonuca imza attı. Fenerbahçe, an itibarıyla Avrupa’nın en golcü 8’inci takımı konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN 100 GOL

Tüm kulvarlarda 100 gol barajına ulaşan Fenerbahçe, maç başına 2.22 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de 63 gole imza atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 12 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Avrupa'da da 25 defa ağları sarsan sarı lacivertliler, bu alanda birçok takımı geride bırakmıştı.

RANGERS'TA PENALTI KAZASI

Etkili oyunuyla İskoçya'da maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarla elenmişti. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden temsilcimiz, kupanın favorilerinden gösteriliyordu.

Fenerbahçe, Avrupa'da 280. maçına çıkacak

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DAKİ RANGERS MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Son 16 turunun ilk maçında Kadıköy'de Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, İskoçya'da 2-0 galip gelmesine rağmen penaltı aşamasında turnuvaya veda etmişti.
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ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#jose mourinho
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Spor
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