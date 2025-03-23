Jose Mourinho Avrupa'yı salladı: Fenerbahçe ilk 10'a girdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını skorer hale getirmek için uğraştı ve başarılı bir sonuca imza attı. Fenerbahçe, an itibarıyla Avrupa’nın en golcü 8’inci takımı konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN 100 GOL

Tüm kulvarlarda 100 gol barajına ulaşan Fenerbahçe, maç başına 2.22 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de 63 gole imza atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 12 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Avrupa'da da 25 defa ağları sarsan sarı lacivertliler, bu alanda birçok takımı geride bırakmıştı.

RANGERS'TA PENALTI KAZASI

Etkili oyunuyla İskoçya'da maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarla elenmişti. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden temsilcimiz, kupanın favorilerinden gösteriliyordu.