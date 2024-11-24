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Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden izledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 20:33 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:35
Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden izledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig​'in 13. hafta maçında Beşiktaş​ ile Göztepe karşılaştı. Karşılaşmada Portekizli teknik adam Jose Mourinho​ sürprizi yaşandı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yer aldı. Jose Mourinho ile birlikte Mario Branco​ ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da maçı tribünden izledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 7 Aralık 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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