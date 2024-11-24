Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden izledi!

24 Kasım 2024 20:33 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:35

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden takip etti.

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'

Trendyol Süper Lig​'in 13. hafta maçında Beşiktaş​ ile Göztepe karşılaştı. Karşılaşmada Portekizli teknik adam Jose Mourinho​ sürprizi yaşandı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yer aldı. Jose Mourinho ile birlikte Mario Branco​ ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da maçı tribünden izledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 7 Aralık 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.