Jose Mourinho etkisi! Avrupa'dan 6 talibi olan yıldız isim Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti. Nice forması giyen bir ismi transfer listesinin en başına yazan Fenerbahçe, Avrupa engeline takılabilir. Fenerbahçe'nin bu transferde 6 rakibi bulunuyor ancak Jose Mourinho faktörü İstanbul'a sıcak baktırıyor.

Gelecek sezon hem lig hem de Avrupa hedefleri tutturmak isteyen Fenerbahçe transfer listesinde santrafora öncelik veriyor. Fenerbahçe’nin çok istediği Nice forması giyen Evann Guessand’a Avrupa takımları büyük ilgi gösteriyor.

Geçen sezon gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişili futbolcu için Tottenham, Leeds United, West Ham United, Brighton, Crystal Palace ve Wolverhampton'ın harekete geçtiği belirtildi.



JOSE MOURINHO FAKTÖRÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, tüm bu taliplere rağmen Jose Mourinho faktörü Fenerbahçe'yi transferde bir adım öne geçirdi. Portekizli hocayla görüşen ve projeden etkilenen 23 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'yi 1 numaraya koydu.



EVANN İÇİN 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Nice'e yaptığı teklifin kabul görmediği ve Fransız ekibinin 35 milyon eurodan kapıyı açtığı aktarıldı. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtilirken bonservis bedeli için orta yolun bulunması bekleniyor.