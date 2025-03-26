Jose Mourinho listeyi verdi! Fenerbahçe ilk transferini yapıyor

İstanbul
Fenerbahçe, gelecek sezon için Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun isteği ile Sivassporlu Emre Gökay'ı transfer listesine aldı.
Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanması için bugünden hazırlıklara başladı. Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilecek transfer çalışması için Portekizli teknik adam yönetime liste verdi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Sivassporlu Emre Gökay’ı yakından izlediği iddia edildi. Jose Mourinho'nun listesinde takip edilen 19 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle Milli formayla alt yaş kategorilerinde sergilediği performansla dikkat çekti.
Sivas’ta istediği kadar şans bulamayan Emre’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.