Jose Mourinho maç önü röportajında spikere takılmaya devam ediyor!

30 Ağustos 2024 20:34 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 20:49

Trendyol Süper Ligi 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj vermeden önce spiker Onur Çubukçu ile takılmaya devam etti.

Sosyal medyada viral olan görüntüde Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa röportaj vermeden hemen önce spiker Onur Çubukçu ile boy farkını azaltmak için yanındaki taburenin üzerine çıkarak şakalaşan Mourinho ortaya renkli görüntüler çıkmasına vesile oldu.

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Ligi 2. hafta maçında Göztepe karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşta röportaj verirken spiker Onur Çubukçu'ya "Ben normalde kısa birisi değilim ama sizin yanınızda kısa görünüyorum. Eve gittiğinizde ailenize benim kısa olduğumu söylemeyin." ifadelerini kullanmıştı.