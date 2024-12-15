Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Becao sezonu kapattı'

15 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:24

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 3-1 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşılaşacağı haftada puan farkını 3'e indirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyeti değerlendirdi.

Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, Başakşehir​ maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig​'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, Başakşehir karşısında evinde 3-1 galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Jose Mourinho, "İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik" ifadelerini kullandı.

"BECAO SEZONU KAPATTI"

Değişiklikler hakkında konuşanJose Mourinho, "Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık. Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı" dedi.

"SAMET'E ARMAĞAN EDİYORUM"

Jose Mourinho son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'a armağan ediyorum."