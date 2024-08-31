Jose Mourinho maç sonu basın toplantısında konuştu! 'Sadece Galatasaray kart görmüyor'

31 Ağustos 2024 00:04 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:19

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 3-0 kazandı. Mücadele sonrasında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"İLK 15 DAKİKA HOŞUMA GİTMEDİ"

"Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik."

"MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK"

"Takımın taktiksel futbol kültürünü geliştiğini görüyorum. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim. Oyun kurmayı, topu tutmayı ne kadar sevdiğini gördüm. Hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Savunma hattında adam adama oynadık. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmak üzücü, maç ilk yarıda bitirebilirdik."

"MAÇ ÖNCESİ BİLGİ VERMEDİLER"

"Amrabat konusunda başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bana bilgi verecekler."

"GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. “Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor."