Jose Mourinho merak edilen Anderson Talisca sorusunu cevapladı! 'Mutluyum'

23 Kasım 2024 19:13 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:24

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor deplasmanında 6-2'lik skorla galip gelen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonu Talisca transferine cevap verdi.

Trendyol Süper Lig​'in 13. haftasında Fenerbahçe​, deplasmanda Kayserispor​ ile karşı karşıya geldi. Tam 8 golün çıktığı karşılaşmada sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho​, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından satırbaşları;

"10 GOL ATABİLİRDİK"

Galibiyeti yorumlayan Portekizli teknik adam Mourinho, "Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

TALİSCA SORUSUNA CEVAP VERDİ

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca​ hakkında da açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı; "Oyuncularımla mutluyum. Açıklama yapmak, bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

SEZON KARNESİ

Brezilyalı on numara Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile toplam 108 maçta forma giyerken 77 gol attı 12 asist üretti. Sambacı, Çin ekibi Guangzhou'dan transfer edilmişti.