Jose Mourinho şampiyonluğun formülünü açıkladı! 'Gol atamayınca kazanamıyorsunuz'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Puanını 62'ye çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı 9'a indirdi. Jose Mourinho, gol atamadıklarını ancak kazanmak için gol atmanın gerekliliğini vurguladı. Şampiyonluk şansları hakkında da olumlu konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım puanını 62 yaparken bir maç eksiği bulunduğu halde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmayı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"GOL ATAMAYINCA KAZANAMIYORSUNUZ"

"Gol atamadık. Kaybetmemiz imkansızdı çünkü gol şansı vermedik. İkinci yarının başında enerjimiz düşüktü bu yüzden değişiklik yaptım. Duygusal anlamdan bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Çok önemli şanslar yarattık. Gol atmamak daha zordu. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Kazanmak için gol atmanız lazım."

Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansı kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Jose Mourinho, "Evet." şeklinde yanıtladı.