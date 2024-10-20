Jose Mourinho Samsunspor maçı sonrası hakeme yüklendi: Bazıları için faul ama bize olmadı

20 Ekim 2024 22:10 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı Samsunspor karşılaşmasının ardından konuştu. Yedikleri son golde İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı." dedi.

Süper Lig​'in 9. haftasında Fenerbahçe​ deplasmanda Samsunspor​ ile karşılaştı. Ligin ilk sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe iki kez öne geçerken Karadeniz ekibi 88. dakikada Gaetan Laura'nın indirdiği topa iyi vuran Soner Aydoğdu'yla maça bir kez daha denge getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorlar sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho​ maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Ünlü teknik adam yedikleri son golde faul olduğunu öne sürerken 'başka takımlara' faulün verileceğini belirtti.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk.

"İKİNCİ GOL, BAZI TAKIMLAR İÇİN FAUL OLURDU"

İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı.

2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç.

"ÇOK ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM AMA SÖYLEMİYORUM"

Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bakalım bizim stadyumuzda bir rakip böyle gol attığında gol mu verilecek yoksa faul mü çalınacak?"