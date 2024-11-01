Jose Mourinho Trabzonspor maçı 11'ini belirledi! 3 futbolcu kulübeye çekildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı ilk 11'ini belirledi. Mourinho, Bodrum FK maçına çıktığı ilk 11'den 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek. Tecrübeli teknik adamın yeni kadro ile tek forvetli 4-2-3-1 sistemine döneceği de kesinleşti.
Fenerbahçe pazar akşamı Süper Lig’de Trabzonspor’un konuğu olacak. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, kadro seçimi konusunda büyük oranda kararını verdiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıkan Mourinho’nun, Sabah gazetesinin haberine göre, yeniden tek forvetli 4-2-3-1 dizilişine geri dönmeyi düşündüğü ifade edildi.
3 İSİM YEDEK KULÜBESİNE DÖNÜYOR!
Portekizli teknik adam, Bodrum FK maçının kadrosundan 3 ismi yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.
İşte Mourinho'nun Trabzonspor maçına çıkacağı muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.
İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK!
Bodrum FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun zorlu deplasmanda hamle oyuncusu olarak kullanılması planlanıyor.