Jose Mourinho yönetimle görüştü: Fenerbahçe'de Lorenzo Pellegrini transfer edilecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle görüştü ve Lorenzo Pellegrini transferini istedi. İtalya basını Fenerbahçe'nin Lorenzo Pellegrini için nabız yokladığını duyururken, Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi üzerinden bir takım kurgusu çalıştığını açıkladı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE LORENZO PELLEGRINI TRANSFERİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine düşünülen isim Lorenzo Pellegrini oldu. Jose Mourinho'nun Roma döneminden öğrencisi olan ve yüksek tempolu oyunlarıyla dikkat çeken Pellegrini'nin, Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında resmen başrolde yer alması bekleniyor.

LORENZO PELLEGRINI VE ROMA PERFORMANSI

Roma formasıyla bu sezon 33 maça çıkan İtalyan hücumcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yapmıştı.