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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho yönetimle görüştü: Fenerbahçe'de Lorenzo Pellegrini transfer edilecek!

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine Lorenzo Pellegrini isteği geldi. Eski öğrencisi Lorenzo Pellegrini'nin transfer edilmesini isteyen Jose Mourinho, Fenerbahçe için yeni sezon planlarına resmen başladı.

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Jose Mourinho yönetimle görüştü: Fenerbahçe'de Lorenzo Pellegrini transfer edilecek!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 19:30

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle görüştü ve Lorenzo Pellegrini transferini istedi. İtalya basını Fenerbahçe'nin Lorenzo Pellegrini için nabız yokladığını duyururken, Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi üzerinden bir takım kurgusu çalıştığını açıkladı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE LORENZO PELLEGRINI TRANSFERİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine düşünülen isim Lorenzo Pellegrini oldu. Jose Mourinho'nun Roma döneminden öğrencisi olan ve yüksek tempolu oyunlarıyla dikkat çeken Pellegrini'nin, Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında resmen başrolde yer alması bekleniyor.

Jose Mourinho yönetimle görüştü: Fenerbahçe'de Lorenzo Pellegrini transfer edilecek!

LORENZO PELLEGRINI VE ROMA PERFORMANSI

Roma formasıyla bu sezon 33 maça çıkan İtalyan hücumcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYAN 10 NUMARANIN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
Deneyimli hücumcunun, 1 yıl daha Roma ile sözleşmesi bulunuyor.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#lorenzo pellegrini
#Spor
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