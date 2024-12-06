Jose Mourinho'dan Galatasaray uyarısı! Beşiktaş derbisi öncesi kritik mesajı verdi

06 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:30

Gaziantep FK'yı yenerek Galatasaray'la puan farkını azaltan Fenerbahçe ligde zirveyi hedefliyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho 'Galatasaray' uyarısında bulundu. Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesi kritik mesajlar verdi.

Süper Lig’de yarın akşam Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki dev derbi nefesleri kesecek. Gaziantep FK'yı yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını üçe düşüren Fenerbahçe, liderlik hesapları yapmaya başladı. Beşiktaş ise kötü gidişatı durdurmak için çıkış arıyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, averaj olarak da Galatasaray'ın önünde olduğu için siyah-beyazlıları yenmesi halinde maç fazlasıyla sarı-kırmızılılardan liderliği devralacak.

''LİDERLİĞİ İSTİYORUM''

Jose de öğrencilerini bu yönde motive etmeyi sürdürüyor. Oyuncularına nakış gibi planlarını işleyen Portekizlinin perşembe günkü idmanda, "Sizden derbide iyi bir sonuç bekliyorum ve liderliği istiyorum" diyerek seslendiği öğrenildi.

MOURİNHO'DAN UYARI

Beşiktaş'ın durumunun kendilerini ilgilendirmediğinin altını çizen Mourinho, rehavet uyarısında da bulundu.

Galatasaray derbisinin kendilerine ders olması gerektiğini de vurgulayan Jose'nin, "Galatasaray'a karşı yaptığınız hataları bu maçta görmek istemiyorum" diyerek de sert bir uyarı yaptığı belirtildi.