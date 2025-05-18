Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından Galatasaray için çok sert konuştu. Galatasaray'ın şampiyonluk sürecine göndermeler yapan Jose Mourinho, sezonun özetinin yansımalarını gördüğünü belirtti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN GALATASARAY'A AĞIR SÖZLER

"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikâyelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. O da bütün dünyanın Türkiye Süper Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağlamak. Bu konuda kendimi başarılı görüyorum. Artık herkes Süper Lig'in nasıl bir lig olduğunu biliyor. Ben gerçekten güçlü değilmişim. Buradaki şey, hayal ettiğim ve tahmin ettiğimden çok daha güçlü."