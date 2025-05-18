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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler: "İnsani durumunuz ortada"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları hakkında flaş ifadeler kullandı. Galatasaray'ın Fernando Muslera'ya penaltı kullandırması üzerinden eleştiriler yapan Jose Mourinho, yayıncı kuruluş aracılığıyla 'insani durumunuzu gördük' dedi.

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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 23:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından Galatasaray için çok sert konuştu. Galatasaray'ın şampiyonluk sürecine göndermeler yapan Jose Mourinho, sezonun özetinin yansımalarını gördüğünü belirtti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN GALATASARAY'A AĞIR SÖZLER

"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikâyelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. O da bütün dünyanın Türkiye Süper Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağlamak. Bu konuda kendimi başarılı görüyorum. Artık herkes Süper Lig'in nasıl bir lig olduğunu biliyor. Ben gerçekten güçlü değilmişim. Buradaki şey, hayal ettiğim ve tahmin ettiğimden çok daha güçlü."

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler: "İnsani durumunuz ortada"

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO AYRILACAK MI?
Yurt dışından talipleri olan Portekizli, başkan Ali Koç'un kararına göre hareket edecek.
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#jose mourinho
#Galatasaray Haberleri
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Spor
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