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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan genç kaleciye eleştiri!

Fenerbahçe'nin 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından deneyimli hocadan açıklama geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2. golde hata yapan genç kaleciyi hedef gösterdi.

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Jose Mourinho'dan genç kaleciye eleştiri!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 22:55

Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Trendyol Süper Lig'den küme düşen Hatayspor'dan tam 4 gol yiyen sarı lacivertli ekipte, Jose Mourinho'dan maç kritiği geldi.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNİ GENÇ KALECİYE BAĞLADI!

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."

Jose Mourinho'dan genç kaleciye eleştiri!

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR RÖPORTAJ VERMEDİ

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular röportaj yapmayı reddetti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Fenerbahçeli futbolcuların röportaj vermek istemediğini açıkladı.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
Başkan Ali Koç dışındaki yönetim üyeleri, Portekizli hocanın ayrılmasını istiyor.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#hatayspor
#hatayspor
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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