Jose Mourinho'dan genç kaleciye eleştiri!

Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Trendyol Süper Lig'den küme düşen Hatayspor'dan tam 4 gol yiyen sarı lacivertli ekipte, Jose Mourinho'dan maç kritiği geldi.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNİ GENÇ KALECİYE BAĞLADI!

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR RÖPORTAJ VERMEDİ

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular röportaj yapmayı reddetti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Fenerbahçeli futbolcuların röportaj vermek istemediğini açıkladı.