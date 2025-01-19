Jose Mourinho'dan itiraf gibi açıklama! 'Futbolu burada öğreniyorum'

19 Ocak 2025 23:15 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:38

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonu sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken açıklama yapan Mourinho, "Futbolu burada öğreniyor olmak benim için ayrıcalık. 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU BURADA ÖĞRENİYOR OLMAK BENİM İÇİN AYRICALIK"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik."dedi.

Açıklamalarına devam eden Mourinho, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu burada öğreniyor olmak benim için ayrıcalık. 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.