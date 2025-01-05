Jose Mourinho'dan 'Korkmayın' mesajı!

05 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 22:04

Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından maç sonu açıklamalarında sert konuştu. Galatasaray ile oluşan puan farkının sebebi sorulurken Portekizli çalıştırıcı Mourinho, "Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Sizce puan farkı oynanan futbolla alakalı mı? Gerçeği söyleyin, bana sormayın. Korkmayın." dedi.

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Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, Hatayspor​ maçının ardından gelen soruya sinirlendi ve röportajı terk etti.

Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından yaptığı röportajda sert ifadeler kullandı.

"NET GALİBİYET ELDE ETTİK"

Maçı yorumlayan Jose Mourinho, "İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIMIZ TOKSİK LİGİ BİLİYORUZ"

Hakem performansını değerlendiren Jose Mourinho, "Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

"NEDEN KORKUYORSUN"

Puan farkına dair soruya Jose Mourinho, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın" cevabını verdi.

Jose Mourinho bu açıklamasının ardından röportajı terk etti.