Jose Mourinho'dan kötü haber! Talihsiz anlar kameralara yansıdı

31 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:13

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho bugün yapılan teknik antrenmanda sakatlandı. Orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışan Mourinho'nun sekerek yürümesi dikkat çekti. Dünyaca ünlü teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe​ teknik direktörü Jose Mourinho​ bugün gerçekleşen teknik antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI!

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması sonrasında kendi hesabından neden sektiğini açıklayıcı video yayınladı. Antrenmanda orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlanan Jose Mourinho'nun o anları kameralara yansıdı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.