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Jose Mourinho'dan kötü haber! Talihsiz anlar kameralara yansıdı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:13

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho bugün yapılan teknik antrenmanda sakatlandı. Orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışan Mourinho'nun sekerek yürümesi dikkat çekti. Dünyaca ünlü teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe​ teknik direktörü Jose Mourinho​ bugün gerçekleşen teknik antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti.

Jose Mourinho'dan kötü haber! Talihsiz anlar kameralara yansıdı - 1. Resim

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI!

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması sonrasında kendi hesabından neden sektiğini açıklayıcı video yayınladı. Antrenmanda orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlanan Jose Mourinho'nun o anları kameralara yansıdı.

Jose Mourinho'dan kötü haber! Talihsiz anlar kameralara yansıdı - 2. Resim

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

Kaynak: tgrthaber.com
jose mourinhoFenerbahçeteknik direktörİsmail Yüksek

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