Jose Mourinho'dan pişmanlık sözleri! 'Fenerbahçe'ye gelme kararımdan...' 

02 Ekim 2024 22:29 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 22:32

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına yarın Twente ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim" dedi. Dünyaca ünlü teknik adam, "Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız bu durumdan memnun değilim." dedi.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nde ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Twente​ deplasmanında sahaya çıkacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho​ ve futbolcu Jayden Oosterwolde​ önemli açıklamalarda bulundular.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz"

"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

"Her kulübün hedefleri vardır. Bir kulübe geldiğiniz zaman, o kulübün hayallerini sahiplenirsiniz. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ve Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak arasında benim için fark yok. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim. Tamamen yapmak istediklerime odaklıyım. 20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe de hırsları olan bir kulüp. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ben içimdeki ateşi hissediyorum. Dış görünüşüm dışında bir şey değişmedi."

"TWENTE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

"Hollanda takımlarına karşı geçmişte sık sık kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Bunun benimle alakası yok, takımların potansiyeliyle alakası var. Hollanda takımlarına karşı oynamış olduğum maçlar zordu. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız bu durumdan memnun değilim. Sadece havaalanı bile 1 saat uzaklıkta bu bile bir zorluk. Hollanda takımları belli bir dozda pragmatizme sahip. Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim."

Jayden Oosterwolde'nin açıklamaları şöyle:

Ülkesine geldiği için mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu, "Eski yuvama döndüm. Geçen yıl da dönmüştüm, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Enteresan bir maç olacak. 2 takım da çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir teknik adamımız var ve takımın üzerinde önemli etkisi var. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım. Tabii hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim ve burada başarı göstermek zorundayım. Profesyonel davranmamız gerekiyor." diye konuştu.