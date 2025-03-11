UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için işini zora sokan Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak. İlk maçta 2 farkla mağlup olan Jose Mourinho ve ekibi rövanş maçına farklı bir taktikle çıkacak. Dünyaca ünlü teknik adamın aklındaki ilk isim ise Talisca. İşte Jose Mourinho'dan Rangers maçına özel Talisca hamlesi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rangers’a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Sarı-lacivertliler, 13 Mart Perşembe günü İskoçya’nın Glasgow kentinde oynanacak rövanş maçında en az üç farklı galibiyet alarak ya da 2 farkla kazanarak uzatmalarda çeyrek final umutlarını sürdürmek zorunda. Bu zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho’dan sürpriz bir hamle geldi.

Futbol Arena’ya konuşan Sercan Hamzaoğlu, Mourinho’nun Anderson Talisca’yı bu kritik karşılaşma için özel olarak hazırladığını belirtti. Deneyimli teknik adamın, Brezilyalı yıldızın şut yeteneğine ve oyun zekasına büyük güven duyduğu ifade edildi.

JOSE MOURİNHO'DAN RANGERS MAÇINA ÖZEL TALİSCA HAMLESİ!

Talisca, izin günlerinde bile Samandıra’da bireysel çalışmalar yaparak fiziksel ve mental olarak rövanş maçına odaklandı. Özel antrenörler eşliğinde formunu üst seviyeye çıkaran yıldız futbolcu, Mourinho’nun hücum planlarında kilit bir rol üstlenecek.

Futbol Arena'ya konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiler şu şekilde:

"İlk 11 konusunda bir şey diyemem. Jose Mourinho, Talisca'yı Rangers maçına özel hazırlıyor. Özel bir toplantı da yaptı. Onun şut özelliği ve oyun zekasına güveniyor. Erken bulunacak golde Talisca'ya güveniyor. Talisca'nın 'işte ben Talisca'yım' diyeceği bir maç. İzin gününde hem Samandıra'da hem de özel hoca eşliğinde çalışmalar yaptı. Jose Mourinho da çok güveniyor Talisca'ya. Hoca arkadan oyunu iyi kuracak ve hızlı olacak oyuncuları sahaya atmayı planlıyor."