Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

Jose Mourinho'dan Rangers maçına özel Talisca hamlesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için işini zora sokan Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak. İlk maçta 2 farkla mağlup olan Jose Mourinho ve ekibi rövanş maçına farklı bir taktikle çıkacak. Dünyaca ünlü teknik adamın aklındaki ilk isim ise Talisca. İşte Jose Mourinho'dan Rangers maçına özel Talisca hamlesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'dan Rangers maçına özel Talisca hamlesi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 21:24

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rangers’a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Sarı-lacivertliler, 13 Mart Perşembe günü İskoçya’nın Glasgow kentinde oynanacak rövanş maçında en az üç farklı galibiyet alarak ya da 2 farkla kazanarak uzatmalarda çeyrek final umutlarını sürdürmek zorunda. Bu zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho’dan sürpriz bir hamle geldi.

Futbol Arena’ya konuşan Sercan Hamzaoğlu, Mourinho’nun Anderson Talisca’yı bu kritik karşılaşma için özel olarak hazırladığını belirtti. Deneyimli teknik adamın, Brezilyalı yıldızın şut yeteneğine ve oyun zekasına büyük güven duyduğu ifade edildi.

JOSE MOURİNHO'DAN RANGERS MAÇINA ÖZEL TALİSCA HAMLESİ!

Talisca, izin günlerinde bile Samandıra’da bireysel çalışmalar yaparak fiziksel ve mental olarak rövanş maçına odaklandı. Özel antrenörler eşliğinde formunu üst seviyeye çıkaran yıldız futbolcu, Mourinho’nun hücum planlarında kilit bir rol üstlenecek.

Futbol Arena'ya konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiler şu şekilde:

"İlk 11 konusunda bir şey diyemem. Jose Mourinho, Talisca'yı Rangers maçına özel hazırlıyor. Özel bir toplantı da yaptı. Onun şut özelliği ve oyun zekasına güveniyor. Erken bulunacak golde Talisca'ya güveniyor. Talisca'nın 'işte ben Talisca'yım' diyeceği bir maç. İzin gününde hem Samandıra'da hem de özel hoca eşliğinde çalışmalar yaptı. Jose Mourinho da çok güveniyor Talisca'ya. Hoca arkadan oyunu iyi kuracak ve hızlı olacak oyuncuları sahaya atmayı planlıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

Jose Mourinho kimdir?
Jose Mourinho, Portekizli futbol teknik direktörüdür. Taktik zekası, savunma anlayışı ve kazanmaya odaklı oyun tarzıyla tanınır. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe gibi büyük kulüpleri çalıştırmış, birçok lig ve Avrupa kupası şampiyonluğu kazanmıştır. "The Special One" lakabıyla anılır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!
Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! VAR koltuğunda dikkat çeken isim
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.