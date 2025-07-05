Jose Mourinho'nun yeni Drogba'sı! Fenerbahçe hamlesini yapıyor

Fenerbahçe gelecek sezonda forvet hattını güçlendirmek için sürpriz bir isme yöneldi. Jhon Duran gelişmeleri sonrası Jose Mourinho'nun yeni Drogba'sını bulduğu konuşuluyor. İşte transfer detayları...

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yeni Drogba’sını buldu. Sarı lacivertlilerde Jhon Duran gelişmelerinin ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Nice'in genç forveti Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için 30 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

MOURINHO DEVREDE

Takvim'de yer alan habere göre Jose Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ettiği aktarılıyor. 24 yaşındaki golcünün gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve geleceğiyle ilgili en doğru kararı vermek istediği bilgisi paylaşılıyor.

VILLARREAL HAMLE YAPIYOR

İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in de 1.88'lik forveti transfer etme girişimlerinde bulunduğu öne sürülüyor.

Fildişili yıldızın Fenerbahçe'de oynamayı kabul ettiği bilgisi paylaşılırken transferin Nice ile yapılacak anlaşma sonrası transferin tamamen netlik kazanacağı kaydediliyor.



Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Guessand, geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla toplamda 42 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

