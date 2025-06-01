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 | Onur Kaya

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin son haftasında Konyaspor ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik ekibi ve futbolcularıyla birlikte eleştirilerin hedefi olan Portekizli teknik adam, ayrılık kararını resmen duyurdu.

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Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 04:56

Sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımda yaşanacak ayrılıkları resmen açıkladı.

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

3 OYUNCU GELECEK SEZON YOK

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Portekizli teknik adam, önümüzdeki sezon için ayrılacak oyuncular hakkında konuşarak sözlerine başladı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ayrıldığını hatırlatan Mourinho, kiralık forma giyen Allan Saint-Maximin'in de seneye takımda olmayacağını dile getirdi.

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

SKRINIAR, KOSTIC VE OSAYİ SAMUEL'İN DURUMU

Kadrodaki kiralık isimlerden Kostic ve Skriniar'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in durumlarını belli olmadığının altını çizen Mourinho, bunun dışında kimlerin kalıp kimlerin gideceğini bilmediğini vurguladı.

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

MOURINHO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Yeni bir takım kurmanın artıları ve eksileri olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Yeni oyuncular geldiğinde beklentiler olacak. Burada transfer yanılmıyorsam Avrupa'ya göre 1 hafta daha uzun oluyor. Bir teknik adam, takımın tamamının hazır olmasını ister. Yani bu da takımın tamamının Portekiz'e giderken hazır olmasıdır. Ama bu durumun da zor olduğunu anlayabiliyorum.

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İşimizin daha zor ya da kolay olacağını belirleyen şey, gidenlerin yerine gelecek oyuncuların kalitesi olacak. Giden oyunculara baktığınızda Dusan ve Edin gol demek, asist demek, liderlik demek, profesyonellik demek. Bu isimler iyi bir oyuncunun sahip olması gereken şeylere sahip oyuncular. Dolayısıyla önümüzdeki sezon nasıl bir yolda olacağımızı göreceğiz.

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

TARAFTARLARA MESAJ YOLLADI

Taraftarlara vereceğim mesaj da basit ama onların duymak istemeyeceği şeylerdir. Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Belki ben dünyanın en iyi teknik direktörü değilim, belki onlar da dünyanın en iyi oyuncuları değiller ama bizler profesyoneliz. Son 4 maçta motivasyon ve enerji anlamında sıkıntılar yaşadık. Oyuncularım yorgunlar. Tatil sonrasında takıma dönecek oyuncular, yine her şeylerini vermek için geri gelecekler."

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

TEKNİK EKİPTEN 3 İSİM AYRILIYOR

Kendi ekibinden birçok ismin değişeceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Mourinho, yazılan her şeyin doğru olmadığını ancak bazı değişikliklerin olacağını dile getirdi.

Ekibinin kendi sorumluluğunda olduğunu aktaran Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Jose Muourinho ayrılık kararını resmen duyurdu

"Ekibimde bulunan kişilerden mutluyum. Ben kulüple bu konuyu konuşuyorum. Kulüp mü gönderdi diye sorarsanız bu doğru değildir. Siz mi kovdunuz derseniz bu da doğru değildir. Ben ve ekibim birbirimizi seviyoruz ve günün sonunda bu değişikliğin yapılması konusunda karar verdik. Ekibimden bazı isimler ayrılacak. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılanır ama burada değil. Her yerde olan şeyler burada biraz sıra dışı karşılanıyor sanırım. Ben kulübü de birkaç ay önce bu değişiklikler hakkında bilgilendirmiştim. Teknik ekipten 3 kişi gidecek, 2 yeni isim katılacak. Bu çok normal. Birçok ülkede ve birçok kulüpte olduğunda normal karşılanan bir gelişme bu."

"GELECEK İSİMLER BELLİ"

Mourinho, ekibine katılacak isimlerin belli olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Benim için evet." cevabını verdi.

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