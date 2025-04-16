Josef de Souza geri dönüyor! Süper Lig'de boy gösterecek

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giydiği Süper Lig’e dönüş hazırlıkları yapyıyor. Vasco da Gama ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sambacı, temmuz ayını bekliyor. İşte detaylar...

Bir dönem önce Fenerbahçe ardından Beşiktaş ve Başakşehir formaları ile Süper Lig'de boyş gösteren şampiyonluklar yaşayan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmeyi hedefliyor.

KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre Brezilya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Josef de Souza, teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönecek futbol hayatına Süper Lig'de devam edecek.

Bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 maçta da 90 dakika forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli bu maçlarda 2 galibiyet sevinci yaşarken, 1 kez de mağlubiyet aldı.