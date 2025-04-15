Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması geldi:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçındaki cezası sebebiyle eleştirilen Burak Yılmaz, sürece dair önemli yorumlar yaptı.

BURAK YILMAZ'DAN FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMALAR

Kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe karşısında takımının başında olamayan ve sosyal medyada bilerek ceza aldığı iddia edilen Yılmaz, "Asla. Bunu kim söylediyse kalbi kötüdür. Hayatımda hiçbir şeyden çekinmem. Hayatımda bir şeylerden çekinmiş olsaydım buralara gelemezdim. Çekinmediğimi biliyorlardır da beni hedef göstermek için ya da gereksiz karalamak için yapıyorlardır. Allah'a şükürler olsun, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok." dedi. Açıklamalarına kazanmak vurgusunu da ekleyen Burak hoca, "Ben 4 büyük takımda da oynayan bir futbolcuydum, açıkçası rakibin kim olduğunun bir önemi yok bizim için. O yüzden bununla alakalı bir spekülasyona da gerek yok. Yarın Fenerbahçe olsa rakibimiz, yine kazanmak için her şeyi yapacağız. Ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor... Bu bizim kesinlikle prensibimizdir. Rakip gözetmeksizin kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe'ye mağlup olmuş olabiliriz, seneye Allah izin verirse onlara karşı da galibiyet kazanırız. Bunu isterim." şeklinde konuştu.