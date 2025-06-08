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Editor
 | Burak Ayaydın

Jude Bellingham'ın kardeşinden 38 milyon Euroluk transfer!

Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham, aynı abisi gibi Borussia Dortmund'a transfer oluyor. Sunderland ile başarılı bir sezon geçiren Jobe Bellingham, an itibarıyla ise 38 milyon Euroluk bir transfer gerçekleştirmek üzere.

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Jude Bellingham'ın kardeşinden 38 milyon Euroluk transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 23:30

Jobe Bellingham, abisi Jude Bellingham'ın yolundan gitmeye hazırlanıyor. Jude ile harika bir yatırım süreci gerçekleştiren Borussia Dortmund, şimdi de kardeş Bellingham için transfer çalışmaları yürütüyor.

JUDE BELLINGHAM'IN ARDINDAN JOBE BELLINGHAM DA BORUSSIA DORTMUND'A TRANSFER OLUYOR

The Sun'da yer alan habere göre Sunderland; Jobe Bellingham'ın Borussia Dortmund'a transferi için kulüp rekoru olan bonuslarla birlikte 38 milyon Euroluk bir teklifi kabul etti. Anlaşmada ayrıca gelecekteki satıştan %15 pay içeren bir madde de yer alıyor.

Jude Bellingham'ın kardeşinden 38 milyon Euroluk transfer!

JOBE BELLINGHAM VE SUNDERLAND PERFORMANSI

Premier Lig bileti alan Sunderland ile bu sezon 43 maça çıkan Jobe, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BORUSSIA, JUDE BELLINGHAM İÇİN NE KADAR TRANSFER BEDELİ ÖDEDİ?
Alman ekibi, şu anda Real Madrid'de oynayan Jude için 30 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
#borussia dortmund
#borussia dortmund
#jude bellingham
#jude bellingham
#Transfer Haberleri
#jobe bellingham
#Spor
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