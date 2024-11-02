Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos'a zehir zemberek sözler!

02 Kasım 2024 19:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 19:37

Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Liverpool'un eski Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Klopp, Salah'ı sakatlayan Ramos hakkında, "Gerçekten iyi bir insan mı? Benim sevdiklerimden birisi değil. Yaptığı hareket acımasızdı." diye konuşarak İspanyol stopere karşı duygularını ifade etti.

Borussia Dortmund​ ve Liverpool'un efsane teknik direktörü Jurgen Klopp'tan Sergio Ramos​ hakkında zehir zemberek açıklamalar.

Alman teknik adam Klopp, sezon başında futbolu bırakma kararı alan Toni Kroos​'un Podcast yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı 2018 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Real Madrid'e karşı mücadele verdiği sırada futbolcusu Mohamed Salah​'ı omzundan sakatlayan Sergio Ramos hakkında konuşmadan duramadı.

"RAMOS İYİ BİR İNSAN MI?"

Jürgen Klopp​ yaptığı açıklamalarda; "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? Benim sevdiklerimden birisi değil. Yaptığı hareket acımasızdı. Tabii ki orada Salah'ın omzuna olacakları bilemezdi ama hepimiz biliyor ki Salah'ın sakatlığını mutlulukla karşıladı. Bu kafa yapısını hiçbir zaman anlamadım. Benim hiçbir zaman böyle oyuncularım olmadı. Olduğunda da takımdan gitmeleri için her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.

Klopp'un başında olduğu Liverpool söz konusu finalde Real Madrid'e 3-1'lik skorla kaybederek kupayı kaptırmıştı. Sonraki sene ise bir kez daha finale yükselen Liverpool, bu kez bir diğer İngiliz takımı Tottenham'ı devirerek kupaya uzanmıştı.