Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında ilk 11 başlayan ve performansı eleştirilen Kenan Yıldız için flaş bir karara imza attı. Galatasaray'a karşı tarihi yenilgi sonrası milli futbolcumuz ile ilgili alınan karara tepkiler merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:47

UEFA ’ndeki temsilcimiz son 16 play-turu ilk maçında dünya devi karşısında sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı. Tarihi maçta sarı-kırmızılılar, tur kapısını sonuna kadar araladı. Juventus’da milli futbolcumuz genç ’ın performansı çok konuşuldu.

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu

KENAN YILDIZ ELEŞTİRİLİYOR

Galatasaray’a karşı ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız sahada bekleneni veremedi. Yıldız maç sonrası İtalya’da eleştirilerin hedefi oldu.

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu

JUVENTUS'DA KENAN YILDIZ KARARI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş karar aldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, Juventus'un cumartesi günü Como ile oynayacağı maçta Kenan Yıldız'ı yedeğe çekme karar verdi.

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu

Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın attığı ilk golde topu kaptırdığı için moralsiz olduğu belirtildi. Haberde Kenan Yıldız'ın yerine Jeremie Boga'nın ilk 11'de oynayacağı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#kenan yıldız
#juventus
#Luciano Spalletti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.