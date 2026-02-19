Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray son 16 play-turu ilk maçında dünya devi Juventus karşısında sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı. Tarihi maçta sarı-kırmızılılar, tur kapısını sonuna kadar araladı. Juventus’da milli futbolcumuz genç Kenan Yıldız’ın performansı çok konuşuldu.

KENAN YILDIZ ELEŞTİRİLİYOR

Galatasaray’a karşı ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız sahada bekleneni veremedi. Yıldız maç sonrası İtalya’da eleştirilerin hedefi oldu.

JUVENTUS'DA KENAN YILDIZ KARARI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş karar aldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, Juventus'un cumartesi günü Como ile oynayacağı maçta Kenan Yıldız'ı yedeğe çekme karar verdi.

Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın attığı ilk golde topu kaptırdığı için moralsiz olduğu belirtildi. Haberde Kenan Yıldız'ın yerine Jeremie Boga'nın ilk 11'de oynayacağı belirtildi.