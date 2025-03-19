Kaan Ayhan'dan Yusuf Akçiçek'e

Kaan Ayhan, Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Macaristan maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Yusuf Akçiçek'in ilk kez A Milli Takım'a davet edilmesi hakkında konuşan Kaan Ayhan, son zamanlardaki yeteneklerden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

A MİLLİ TAKIM'DA KAAN AYHAN'DAN 'GURURLUYUM' AÇIKLAMASI

"Yusuf Akçiçek gibi büyük yetenekler sadece bu kampta değil; genel olarak son yıllardaki potansiyelimiz anlamında, bir Türk olarak beni çok gururlandırıyor. Esasen ise temelli olarak A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Macaristan bizden o konuda belki bir adım ileride. Sürekli A ile B Ligi arasında gidip geliyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz ve burada da yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu an ligdeki maçlarda, bazen rakip takımların da maçlarını seyrederken, özellikle göze çarpan isimler bunlar. Onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu. Bizim de belki bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de ayrıca güzel şeyler."