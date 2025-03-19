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 | Burak Ayaydın

Kaan Ayhan'dan Yusuf Akçiçek'e "Gururluyum"

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Macaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yusuf Akçiçek'in Türkiye kadrosuna davet edilmesi üzerinden genel olarak yetenekli isimlere övgüde bulunan Kaan Ayhan, "Bir Türk olarak gururluyum." dedi.

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Kaan Ayhan'dan Yusuf Akçiçek'e
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:46

Kaan Ayhan, Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Macaristan maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Yusuf Akçiçek'in ilk kez A Milli Takım'a davet edilmesi hakkında konuşan Kaan Ayhan, son zamanlardaki yeteneklerden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

A MİLLİ TAKIM'DA KAAN AYHAN'DAN 'GURURLUYUM' AÇIKLAMASI

"Yusuf Akçiçek gibi büyük yetenekler sadece bu kampta değil; genel olarak son yıllardaki potansiyelimiz anlamında, bir Türk olarak beni çok gururlandırıyor. Esasen ise temelli olarak A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Macaristan bizden o konuda belki bir adım ileride. Sürekli A ile B Ligi arasında gidip geliyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz ve burada da yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu an ligdeki maçlarda, bazen rakip takımların da maçlarını seyrederken, özellikle göze çarpan isimler bunlar. Onlarla birlikte oynamak güzel bir duygu. Bizim de belki bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de ayrıca güzel şeyler."

Kaan Ayhan: "Umarım Yusuf Akçiçek'e faydamız dokunur" - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM'DA OYUNCU TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
Basın toplantısı yapan Vincenzo Montella, son dönemdeki form durumlarına ve hiyerarşi süreçlerine göre kadroya takviyeler yaptıklarını açıklamıştı.
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#kaan ayhan
#a milli takım
#Yusuf Akçiçek
#Spor
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