Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklamalar! "Burada hiyerarşi var"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Arda Güler ve İrfan Can Eğribayat konularında önemli açıklamalar yapan Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki son durumları detaylıca anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklamalar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 16:53

Türkiye ile Macaristan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde basın toplantısı yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, pek çok konuya dair önemli açıklamalar yaptı.

VINCENZO MONTELLA'DAN EMRE MOR ÖRNEĞİ İLE SEÇİM SÜRECİ

İtalyan hoca kadroya çağrılan isimlerle ilgili, "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yanıtı: Arda Güler ve Emre Mor sözleri - 5. Foto

HİYERARŞİ VURGUSU

İrfan Can Eğribayat'ın kadroda olmamasına ilişkin Montella, "Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık." sözlerini sarf etti.

"DEFANSTA FARKLI KURGULAR MÜMKÜN"

Üçlü savunma sistemiyle ilgili soruya, "Bu konuda gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakika hem 3'lü, hem 4'lü oynayabilecek kapasitedeyiz." dedi.

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yanıtı: Arda Güler ve Emre Mor sözleri - 3. Foto

"TEK YÜREK TEK BAYRAK OLMALIYIZ"

Macaristan takımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Montella, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER KONUSU HASSAS"

"Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz."

"ARKADAŞIMLA RAKİP OLACAĞIZ"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Montella, "Çok iyi bir ilişkimiz var. Birkaç sene önce tanıştık. Saygı ve sevgi içinde bir ilişki var. Bizle eşleşince mutlu olmadı. Futbol bu. Karşı karşıya geleceğiz. Arkadaşım ama rakip olacağız. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardır ama önce bizim güçlü taraflarımızı düşünmek gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanarak rakibin de güçlü yanlarını etkisiz hale getirmek. Benim bakış açım bu." dedi.

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yanıtı: Arda Güler ve Emre Mor sözleri - 11. Foto

"GURURLUYUM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Beni gururlandıran bir detay var gelişimimiz konusunda. Birlikteliğimiz yüksek, beraber hareket eden bir grubuz. Ülkemizi temsil ederek, tüm duygularımızı ortaya koyarak yapıyoruz. Her maçta bunu görebilirsiniz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Bu işe olan aşkımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bunu da görmek beni en iyi şekilde gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

TEMPO VE SERT OYUN AÇIKLAMASI

Takım olarak geliştirmeleri gereken konulardan bahseden Montella, "Futbol hiçbir zaman düz bir yolda gitmez. Başarılı olmak için mental ve fiziksel olarak güçlü olmalısınız. Geliştirmemiz gereken yer tempo. Duraksanarak oynanan futbolla, tempolu futbol arasında fark oluyor. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bazen maçlar çok sert olabilir, bu tarz maçlar futbolda vardır." dedi.

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi yanıtı: Arda Güler ve Emre Mor sözleri - 12. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER KONUSU NEDEN HASSAS?
Arda Güler'in Real Madrid'de yedek kalmasına değinen Montella, esasen ise oyuncunun çok stresli olabileceğini ve kondisyon olarak da hazır olmayabileceğini anlattı. Bu tezat durum, genç yıldız için sezon sonunda ayrılığın önünü açabilir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ayrılığı! TFF'den kritik karar
Kerem Aktürkoğlu beklerken Kenan Yıldız gidiyor! Premier Lig'de transfer sürprizi
ETİKETLER
#Türkiye
#vincenzo montella
#a milli takım
#Türkiye - Macaristan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.