Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklamalar!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Arda Güler ve İrfan Can Eğribayat konularında önemli açıklamalar yapan Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki son durumları detaylıca anlattı.

Türkiye ile Macaristan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde basın toplantısı yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, pek çok konuya dair önemli açıklamalar yaptı.

VINCENZO MONTELLA'DAN EMRE MOR ÖRNEĞİ İLE SEÇİM SÜRECİ

İtalyan hoca kadroya çağrılan isimlerle ilgili, "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

HİYERARŞİ VURGUSU

İrfan Can Eğribayat'ın kadroda olmamasına ilişkin Montella, "Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık." sözlerini sarf etti.

"DEFANSTA FARKLI KURGULAR MÜMKÜN"

Üçlü savunma sistemiyle ilgili soruya, "Bu konuda gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakika hem 3'lü, hem 4'lü oynayabilecek kapasitedeyiz." dedi.

"TEK YÜREK TEK BAYRAK OLMALIYIZ"

Macaristan takımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Montella, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER KONUSU HASSAS"

"Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz."

"ARKADAŞIMLA RAKİP OLACAĞIZ"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Montella, "Çok iyi bir ilişkimiz var. Birkaç sene önce tanıştık. Saygı ve sevgi içinde bir ilişki var. Bizle eşleşince mutlu olmadı. Futbol bu. Karşı karşıya geleceğiz. Arkadaşım ama rakip olacağız. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardır ama önce bizim güçlü taraflarımızı düşünmek gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanarak rakibin de güçlü yanlarını etkisiz hale getirmek. Benim bakış açım bu." dedi.

"GURURLUYUM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Beni gururlandıran bir detay var gelişimimiz konusunda. Birlikteliğimiz yüksek, beraber hareket eden bir grubuz. Ülkemizi temsil ederek, tüm duygularımızı ortaya koyarak yapıyoruz. Her maçta bunu görebilirsiniz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Bu işe olan aşkımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bunu da görmek beni en iyi şekilde gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

TEMPO VE SERT OYUN AÇIKLAMASI

Takım olarak geliştirmeleri gereken konulardan bahseden Montella, "Futbol hiçbir zaman düz bir yolda gitmez. Başarılı olmak için mental ve fiziksel olarak güçlü olmalısınız. Geliştirmemiz gereken yer tempo. Duraksanarak oynanan futbolla, tempolu futbol arasında fark oluyor. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bazen maçlar çok sert olabilir, bu tarz maçlar futbolda vardır." dedi.