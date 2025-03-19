Kerem Aktürkoğlu beklerken Kenan Yıldız gidiyor! Premier Lig'de transfer sürprizi

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ve Benfica'dan sonra şimdi de Premier Lig'e transfer olması beklenirken, an itibarıyla Kenan Yıldız rol çaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United ihtimali gündemi uzun süredir meşgul ederken, İtalyan basını ise sansasyonel bir gelişme duyurdu ve Kenan Yıldız'ın Mohamed Salah sonrası için Liverpool'da başrolde olacağını açıkladı. İşte milli yıldızlarımızla ilgili sürpriz transfer sürecinin tüm detayları.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ve Benfica'da gösterdiği performanslar neticesinde İngiltere'ye transferi beklenirken, bir anda gündeme Kenan Yıldız bombası düştü. Mohamed Salah'ı gönderme ihtimalini düşünen Liverpool yönetimi, transfer listesinin başına an itibarıyla Kenan Yıldız'ı yazdı. Kerem Aktürkoğlu'nda önce Juventuslu 10 numaranın İngiltere yolunda olması, futbolseverlerde şaşkınlığa sebep oldu.

ESKİ GALATASARAYLI KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖNCE KENAN YILDIZ TRANSFERİ: MOHAMED SALAH'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da başarılı bir performans göstermiş ve geçtiğimiz yaz Benfica'ya transfer olmuştu. Akabinde ise Portekiz'de de etkili olan Kerem için yoğun şekilde Premier Lig'e transfer olacağı haberleri paylaşılmaya başlanmış ve futbolseverlerde de bu yönde bir beklenti oluşmuştu. Süreç ilerledikçe Kerem'in Manchester United ihtimali taraftarlarda büyük heyecana sebep olurken, transferde büyük bir ters köşe yaşandı ve Liverpool yeni hedefini Kenan Yıldız olarak belirledi! İtalyan basınının duyurduğu habere göre İngiliz devi, Mohamed Salah sonrasında genç yetenek Kenan ile devam etmek istiyor ve bu hedeften hareketle de 80 milyon Euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS KENAN YILDIZ'I GÖNDERMEYE YAKIN

Halihazırda kritik bir yapılanma döneminden geçen Juventus'un, bu miktarlarda bir bonservis bedelini kabul etmesi bekleniyor. Zira kötü bir sezon geçiren siyah beyazlı ekip, Vlahovic ve Kenan gibi pek çok isim için ayrılık kararı almış ve mali olarak satışlardan gelen paraya ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. Son olarak ise iki dev kulübün anlaşmasıyla, Kerem'den önce Kenan Premier Lig'de forma giymiş olacak.

JUVENTUS KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİRKEN KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus ile bu sezon 41 maça çıkan 10 numara, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.