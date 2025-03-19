Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu beklerken Kenan Yıldız gidiyor! Premier Lig'de transfer sürprizi

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ve Benfica'dan sonra şimdi de Premier Lig'e transfer olması beklenirken, an itibarıyla Kenan Yıldız rol çaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United ihtimali gündemi uzun süredir meşgul ederken, İtalyan basını ise sansasyonel bir gelişme duyurdu ve Kenan Yıldız'ın Mohamed Salah sonrası için Liverpool'da başrolde olacağını açıkladı. İşte milli yıldızlarımızla ilgili sürpriz transfer sürecinin tüm detayları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu beklerken Kenan Yıldız gidiyor! Premier Lig'de transfer sürprizi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 13:33

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ve Benfica'da gösterdiği performanslar neticesinde İngiltere'ye transferi beklenirken, bir anda gündeme Kenan Yıldız bombası düştü. Mohamed Salah'ı gönderme ihtimalini düşünen Liverpool yönetimi, transfer listesinin başına an itibarıyla Kenan Yıldız'ı yazdı. Kerem Aktürkoğlu'nda önce Juventuslu 10 numaranın İngiltere yolunda olması, futbolseverlerde şaşkınlığa sebep oldu.

ESKİ GALATASARAYLI KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖNCE KENAN YILDIZ TRANSFERİ: MOHAMED SALAH'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da başarılı bir performans göstermiş ve geçtiğimiz yaz Benfica'ya transfer olmuştu. Akabinde ise Portekiz'de de etkili olan Kerem için yoğun şekilde Premier Lig'e transfer olacağı haberleri paylaşılmaya başlanmış ve futbolseverlerde de bu yönde bir beklenti oluşmuştu. Süreç ilerledikçe Kerem'in Manchester United ihtimali taraftarlarda büyük heyecana sebep olurken, transferde büyük bir ters köşe yaşandı ve Liverpool yeni hedefini Kenan Yıldız olarak belirledi! İtalyan basınının duyurduğu habere göre İngiliz devi, Mohamed Salah sonrasında genç yetenek Kenan ile devam etmek istiyor ve bu hedeften hareketle de 80 milyon Euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS KENAN YILDIZ'I GÖNDERMEYE YAKIN

Halihazırda kritik bir yapılanma döneminden geçen Juventus'un, bu miktarlarda bir bonservis bedelini kabul etmesi bekleniyor. Zira kötü bir sezon geçiren siyah beyazlı ekip, Vlahovic ve Kenan gibi pek çok isim için ayrılık kararı almış ve mali olarak satışlardan gelen paraya ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. Son olarak ise iki dev kulübün anlaşmasıyla, Kerem'den önce Kenan Premier Lig'de forma giymiş olacak.

JUVENTUS KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİRKEN KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus ile bu sezon 41 maça çıkan 10 numara, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Tarihe geçecek rakam! Ve Kenan Yıldız transferini resmen duyurdular...

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?
Juventus'un 80 milyon Euro civarına satmak istediği genç yeteneğin güncel bedeli 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Youssef En-Nesyri yolun sonuna geldi! Sezon sonu yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray derbisi tehlikeye girdi
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#liverpool
#liverpool
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#mohamed salah
#mohamed salah
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.