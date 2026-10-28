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Spor
Avatar
Editor
 | Fatimatüzzehra Maslak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:40

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı! Kadınlar buzda

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Kadın Milli Takımı, 5–7 Kasım 2026 tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası öncesindeki hazırlık kampına başladı.

Avatar
Editor
 Fatimatüzzehra Maslak
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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı! Kadınlar buzda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:40

Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık kampının ilk antrenmanını 28 Ekim Çarşamba günü Buz Adası’nda gerçekleştirdi. Millilerimiz, kamp süresince yapacağı antrenmanlarla turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı! Kadınlar buzda

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek Kadın Milli Takımımız, Avrupa Uluslar Kupası’nda başarılı bir performans sergilemek için çalışmalarını sürdürecek.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı! Kadınlar buzda

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, organizasyon öncesinde Kadın Milli Takımı’na başarı dileklerini ileterek, “Kadın Milli Takımımızın ilk kez düzenlenecek Avrupa Uluslar Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Millilerimizin Romanya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, tüm takımımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
#Kadın Milli Takım
#Avrupa Uluslar Kupası
#Halit Albayrak
#Buz Adası
#Spor
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