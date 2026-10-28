Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı! Kadınlar buzda

Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık kampının ilk antrenmanını 28 Ekim Çarşamba günü Buz Adası’nda gerçekleştirdi. Millilerimiz, kamp süresince yapacağı antrenmanlarla turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek Kadın Milli Takımımız, Avrupa Uluslar Kupası’nda başarılı bir performans sergilemek için çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, organizasyon öncesinde Kadın Milli Takımı’na başarı dileklerini ileterek, “Kadın Milli Takımımızın ilk kez düzenlenecek Avrupa Uluslar Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Millilerimizin Romanya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, tüm takımımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.