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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:15

Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, yeni sezonun açılışında meme kanseri farkındalığına dikkat çekti. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte oyuncu Yasemin Yazıcı, pembe puck atışı gerçekleştirdi. Buz hokeyi sezonunun başlangıcına damga vuran etkinlikte, erken teşhisin önemi vurgulandı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:15

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, yeni sezonun başlangıcında farkındalığına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bugün oynanan karşılaşmayla başlayan yeni sezonun açılışında, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe puck atışı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan oyuncu Yasemin Yazıcı, yaptığı atışla farkındalık çalışmalarına destek verdi. Atışın ardından röportaj veren Yazıcı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.

BUZ HOKEYİ FEDERASYONU’NDAN ANLAMLI DESTEK!

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nda yeni sezon heyecanı, meme kanseri farkındalığına dikkat çeken anlamlı bir etkinlikle başladı. Bugün oynanan karşılaşmayla açılan yeni sezona, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen pembe puck atışı damga vurdu.

Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun sezon açılışında gerçekleştirdiği bu etkinlik, spor organizasyonlarının toplumsal konularda farkındalık oluşturmadaki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Pembe puck atışıyla meme kanserine dikkat çekilirken, erken tanı konusunda bilinç oluşturmanın önemi de vurgulandı. Yeni sezonun ilk karşılaşmasıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlik, buz hokeyinin heyecanını anlamlı bir sosyal mesajla bir araya getirdi.

Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket

Etkinliğe oyuncu Yasemin Yazıcı da katıldı. Pembe puck atışını gerçekleştiren Yazıcı, sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla buluşturan organizasyonda yer aldı. Atışın ardından röportaj veren Yazıcı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek farkındalık mesajı verdi.

YASEMİN YAZICI’DAN PEMBE PUCK ATIŞI

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nda yeni sezon heyecanı, meme kanseri farkındalığına dikkat çeken anlamlı bir etkinlikle başladı. Etkinliğe katılan oyuncu Yasemin Yazıcı, pembe puck atışını gerçekleştirerek meme kanseri farkındalığına destek verdi. Atışın ardından röportaj veren Yazıcı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.

Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket

Sporun birleştirici gücünü toplumsal duyarlılıkla buluşturan etkinlikte, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü vurgulandı. Buz hokeyi sezonunun başlangıcında gerçekleştirilen organizasyon, sporun yalnızca rekabet ve mücadeleden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak için de önemli bir alan sunduğunu gösterdi.

Buz Hokey Federasyonu'ndan Meme Kanseri farkındalığına destek! Oyuncu Yasemin Yazıcı dan alkışlanacak hareket

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, yeni sezonun ilk gününde düzenlediği bu etkinlikle meme kanseri konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladı. Yasemin Yazıcı’nın pembe puck atışı da farkındalık mesajının spor aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasına destek oldu.

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ETİKETLER
#meme kanseri
#yasemin yazıcı
#Buz Hokeyi
#Güçlü Kadın
#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
#Pembe Puck
#Mavi Kadin
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