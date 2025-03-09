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 | Suat Vilgen

Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda kuralar çekildi! Potanın Perileri zorlu grupta

2025 Avrupa Şampiyonası'nda grup kuraları çekildi. A Milli Kadın Basketbol Takımımız A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre eşleşti. İşte şampiyona detayları...

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Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda kuralar çekildi! Potanın Perileri zorlu grupta
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 07:44

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan temsil etti.

2025 KADINLAR BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

İkinci torbadan kuraya katılan ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Yunanistan’ın yanı sıra güçlü rakipler Fransa ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. Şampiyona 18-29 Haziran'da Düzenlenecek Bu yıl 40. kez düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası, dört farklı ülkede oynanacak. Karşılaşmalara Almanya’nın Hamburg, Çekya’nın Brno, İtalya’nın Bologna ve Yunanistan’ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak.

2025 KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPIYONASI GRUPLARI

  • A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre
  • B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya
  • C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz
  • D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya

Sıkça Sorulan Sorular

2025 BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI FORMATI NASIL?
Toplam 16 ülkenin yer alacağı şampiyonada takımlar, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2'ye giren ekipler, çeyrek finalist olacak. A Grubu maçları Pire, B Grubu maçları Bologna, C Grubu maçları Brno ve D Grubu maçları Hamburg'da oynanacak. Çeyrek finalden itibaren maçlar, Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çeyrek finaller 24-25 Haziran'da, yarı finaller 27 Haziran'da, final ise 28 Haziran'da yapılacak.
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#Spor
#avrupa şampiyonası
#A Milli Basketbol Takımı
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