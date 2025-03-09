Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda kuralar çekildi! Potanın Perileri zorlu grupta

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan temsil etti.

2025 KADINLAR BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

İkinci torbadan kuraya katılan ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Yunanistan’ın yanı sıra güçlü rakipler Fransa ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. Şampiyona 18-29 Haziran'da Düzenlenecek Bu yıl 40. kez düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası, dört farklı ülkede oynanacak. Karşılaşmalara Almanya’nın Hamburg, Çekya’nın Brno, İtalya’nın Bologna ve Yunanistan’ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak.

2025 KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPIYONASI GRUPLARI

A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre

B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya

C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz

D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya