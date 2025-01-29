Kalp krizi geçirmişti! Spor spikeri Erdoğan Arıkan'dan yeni haber

29 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:20

Maç anlatırken kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni haber geldi. Deneyimli sunucu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. İşte Arıkan'ın ilk sözleri...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirmişti. Ankara'da tedavi gören Arıkan taburcu edildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Erdoğan Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

"BURAYA GELDİĞİM İLK 4-5 GÜN BENDE YOK"

Gördüğü destek karşısında duygulandığını dile getiren Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyiyim. Her insanın hayatı değerli. Buradan bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Benim için uzun bir süreç oldu. Buraya geldiğim ilk 4-5 gün bende yok.

"GÖSTERİLEN SEVGİDEN ÇOK DUYGULANDIM"