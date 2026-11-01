Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

VAR AÇIKLANDI

Bu mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Müsabakada VAR'da Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.