Aboubakar Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Giydiği forma büyük tepki çekti

04 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:59

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon taraftarın sıkça tepkisiyle karşılaşan Vincent Aboubakar, yeni sezon öncesi Yeşil Burun Adaları'nda tatil yaparken kameralara yansıdı.

32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken harekete imza attı.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldıktan sonra performansı iyice düşen ve yedek kulübesine mahkum olan Aboubakar ile yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.

KASIMPAŞA FORMASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Siyah beyazlı takım ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcunun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı ise Beşiktaş camiasında rahatsızlık oluşturdu.

Aboubakar'ın tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Siyah beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine tepki gösterdi.