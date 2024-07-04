Aboubakar Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Giydiği forma büyük tepki çekti
Geçen sezon Beşiktaş taraftarını hayal kırıklığına uğratan Vincent Aboubakar tatilini sürdürdüğü Yeşil Burun Adaları'nda üzerine giydiği formayla verdiği poz siyah-beyazlıları çıldırttı.
Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon taraftarın sıkça tepkisiyle karşılaşan Vincent Aboubakar, yeni sezon öncesi Yeşil Burun Adaları'nda tatil yaparken kameralara yansıdı.
32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken harekete imza attı.
YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz sezon kadro dışı kaldıktan sonra performansı iyice düşen ve yedek kulübesine mahkum olan Aboubakar ile yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.
KASIMPAŞA FORMASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Siyah beyazlı takım ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcunun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı ise Beşiktaş camiasında rahatsızlık oluşturdu.
Aboubakar'ın tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Siyah beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine tepki gösterdi.