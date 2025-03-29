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Editor
 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz etkisi: Zorlu Samsunspor deplasmanında galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.

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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz etkisi: Zorlu Samsunspor deplasmanında galibiyet!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 18:39

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olan Kasımpaşa, Karadeniz'den 2-0 galip ayrıldı. Burak Yılmaz ile çıkışa geçen İstanbul ekibinin gollerini 69. dakikada Mamadou Fall ve 82. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR'U DEVİRDİ

Kasımpaşa; zorlu deplasmanda kazanarak puanını 38 yaparken, Reeder Samsunspor ise 51 puanda kaldı. Burak Yılmaz takımın başına geldiğinden bu yana daha dengeli bir profil çizen İstanbul ekibi, geçen hafta da Corendon Alanyaspor karşısında galip gelmişti.

Resim

ZORLU MAÇLAR VAR

Kasımpaşa gelecek hafta kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, Reeder Samsunspor ise Onvo Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

https://x.com/kasimpasa/status/1905998003401351576

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ KASIMPAŞA'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Genç teknik adam, şu ana kadar 8 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.
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#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#burak yılmaz
#burak yılmaz
#reeder samsunspor
#Spor
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