Kasımpaşa'da Burak Yılmaz etkisi: Zorlu Samsunspor deplasmanında galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olan Kasımpaşa, Karadeniz'den 2-0 galip ayrıldı. Burak Yılmaz ile çıkışa geçen İstanbul ekibinin gollerini 69. dakikada Mamadou Fall ve 82. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR'U DEVİRDİ

Kasımpaşa; zorlu deplasmanda kazanarak puanını 38 yaparken, Reeder Samsunspor ise 51 puanda kaldı. Burak Yılmaz takımın başına geldiğinden bu yana daha dengeli bir profil çizen İstanbul ekibi, geçen hafta da Corendon Alanyaspor karşısında galip gelmişti.

ZORLU MAÇLAR VAR

Kasımpaşa gelecek hafta kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, Reeder Samsunspor ise Onvo Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

https://x.com/kasimpasa/status/1905998003401351576