Kasımpaşa'da Senegalli forvet transferi duyuruldu!

Kasımpaşa'da hücum hattına önemli bir takviye yapıldı. Yıllardır atlet forvetlerle oynamayı tercih eden Kasımpaşa, an itibarıyla yine aynı yönde bir adım attı ve Pape Habib Gueye ile sözleşme imzaladı.

KASIMPAŞA'DAN GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Pape Habib Gueye Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Pape’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

GUEYE'NİN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Aberdeen ve Kristiansund formalarıyla 28 maça çıkan Pape Habib Gueye, 1648 dakika süre bulmuş ve 8 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.