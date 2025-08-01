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 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'da Senegalli forvet transferi duyuruldu!

Kasımpaşa'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Senegalli Pape Habib Gueye'yi resmen kadrosuna kattı.

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Kasımpaşa'da Senegalli forvet transferi duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:54

'da hücum hattına önemli bir takviye yapıldı. Yıllardır atlet forvetlerle oynamayı tercih eden Kasımpaşa, an itibarıyla yine aynı yönde bir adım attı ve Pape Habib Gueye ile sözleşme imzaladı.

KASIMPAŞA'DAN GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Pape Habib Gueye Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Pape’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

Kasımpaşa'da Senegalli forvet transferi duyuruldu!

GUEYE'NİN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Aberdeen ve Kristiansund formalarıyla 28 maça çıkan Pape Habib Gueye, 1648 dakika süre bulmuş ve 8 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?
Galatasaray, sezon başı itibarıyla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
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#Pape Habib Gueye
#Pape Habib Gueye
#Spor
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