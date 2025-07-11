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Editor
 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'ya Adana Demirspor'dan takviye!

Kasımpaşa'da gelecek sezon planlamaları devam ediyor. İstanbul temsilcisi, an itibarıyla Adana Demirspor'un hücumcusu Yusuf Barası transferini duyurdu.

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Kasımpaşa'ya Adana Demirspor'dan takviye!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:34

'dan sürpriz bir transfer daha geldi. İlk olarak eski Fenerbahçeli Attila Szalai takviyesiyle yaz dönemine etkili bir giriş yapan mavi beyazlılar, şimdi de 'un dikkat çeken isimlerinden Yusuf Barası ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'ya Adana Demirspor'dan takviye!

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Yusuf Barası Kasımpaşamızda. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barası, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Yusuf’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

Kasımpaşa'ya Adana Demirspor'dan takviye!

YUSUF BARASI'NIN SON SEZON PERFORMANSI

Yusuf Barası; geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta, 8 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF BARASI NEREDE YETİŞTİ?
Genç hücumcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında yetişmiş ve Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
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#adana demirspor
#adana demirspor
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#Transfer Haberleri
#Yusuf Barası
#Spor
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