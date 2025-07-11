Kasımpaşa'ya Adana Demirspor'dan takviye!

Kasımpaşa'dan sürpriz bir transfer daha geldi. İlk olarak eski Fenerbahçeli Attila Szalai takviyesiyle yaz dönemine etkili bir giriş yapan mavi beyazlılar, şimdi de Adana Demirspor'un dikkat çeken isimlerinden Yusuf Barası ile sözleşme imzaladı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Yusuf Barası Kasımpaşamızda. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barası, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Yusuf’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

YUSUF BARASI'NIN SON SEZON PERFORMANSI

Yusuf Barası; geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta, 8 gol atıp 2 de asist yapmıştı.