Kayla McBride, tekrar Fenerbahçe Opet'te!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague Women'da mücadele eden Fenerbahçe Opet kadroya transfer yaptı. Sarı-lacivertli takım, eski sporcusu Kayla McBride ile tekrar anlaşma sağladı. Kayla McBride ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe Opet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz 2020-24 yılları arasında Çubuklu formamızı giyen, bu süreçte kazandığımız tarihi zaferlerimizde büyük pay sahibi olan Amerikalı yıldız oyuncu Kayla McBride ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

Son olarak Amerika’da bu yıl kurulan Unrivaled Ligi’nde Laces BC forması giyen yıldız oyuncu, Mart ayında İstanbul’a gelerek yeni zaferler ve şampiyonluklar için Çubuklu formamızla mücadele edecek.

Çubuklu formamızı giydiği dört sezonda 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2 Avrupa, 1 FIBA Kadınlar Süper Kupa ve 1 Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz Kayla McBride’a ‘Ailemize tekrar hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."