Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa kararını canlı yayında açıkladı!
Süper Lig takımı Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa kararını açıkladı. Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımın yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Puan durumunda puanını 44 yaparak zirvedeki yerişini sağlamlaştıran Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 5-1'lik mağlubiyet sonrası canlı yayında çarpıcı sözlerle istifa etti.
Ali Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi.