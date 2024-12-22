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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa kararını canlı yayında açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 18:38 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:39
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa kararını canlı yayında açıkladı!

Süper Lig takımı Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa kararını açıkladı. Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi. 

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımın yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Puan durumunda puanını 44 yaparak zirvedeki yerişini sağlamlaştıran Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 5-1'lik mağlubiyet sonrası canlı yayında çarpıcı sözlerle istifa etti. 

Ali Çamlı açıklamasında; "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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