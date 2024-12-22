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Kayserispor - Galatasaray maçında ilginç anlar! Bir anda sahaya indi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:00
Kayserispor - Galatasaray maçında ilginç anlar! Bir anda sahaya indi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. Müsabaka esnasında bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın sahaya girmesi sebebiyle müsabaka 10 dakika durdu. 

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray maçında, karşılaşmanın 51. dakikasında Galatasaray’ın üçüncü golü kaydetmesi sonrası Kayserispor taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Tribünlerdeki karışıklık maçın yaklaşık 10 dakika boyunca durmasına neden oldu.

Kayserispor - Galatasaray maçında ilginç anlar! Bir anda sahaya indi - 1. Resim

MÜSABAKA DURDU, SAHAYA ATLADI!

Bu esnada bir taraftarın sahaya girerek Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Kayserispor - Galatasaray maçında ilginç anlar! Bir anda sahaya indi - 2. Resim

Sahaya giren taraftar, güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Olayların yatıştırılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

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Kaynak: tgrthaber.com

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