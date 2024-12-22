Kayserispor - Galatasaray maçında ilginç anlar! Bir anda sahaya indi

22 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:00

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. Müsabaka esnasında bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın sahaya girmesi sebebiyle müsabaka 10 dakika durdu.